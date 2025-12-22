Polda Riau Hadirkan Bank Pohon di Institut Teknologi Rokan Hilir

Senin, 22 Desember 2025 – 20:25 WIB

jpnn.com - ROKAN HILIR - Polda Riau menghadirkan program Bank Pohon di lingkungan Kampus Institut Teknologi Rokan Hilir (ITR).

Program itu sebagai bagian dari gerakan Green Policing yang berkelanjutan.

Program tersebut diresmikan langsung oleh Kapolda Riau Herry Heryawan di kompleks Kampus ITR, Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Senin (22/12).

Peresmian Bank Pohon ini turut dihadiri Bupati Bistamam, Kapolres Rohil Isa Imam Syahroni, jajaran Forkopimda, serta civitas akademika ITR.

Kapolda Riau menegaskan bahwa Bank Pohon bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan gerakan moral yang menempatkan kampus sebagai pusat edukasi dan kesadaran ekologis.

“Bank Pohon ini bukan seremonial. Ini adalah gerakan moral untuk menata kembali keseimbangan antara manusia dan alam, demi manfaat jangka panjang bagi Riau,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Menurutnya, kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan merupakan terobosan penting dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan.

Kampus diharapkan menjadi motor perubahan yang melahirkan generasi muda berwawasan ekologis.