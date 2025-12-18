Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polda Riau Kerahkan 1.160 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru

Kamis, 18 Desember 2025 – 17:50 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau bersiap melaksanakan Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pada operasi tahun ini, Polda Riau mengerahkan 1.160 personel guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum akhir tahun.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Polda Riau akan mengamankan 1.767 objek pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Riau.

“Pengamanan dilakukan dengan mendirikan 1 Pos Pengamanan, 16 Pos Pelayanan, dan 6 Pos Terpadu di jalur transportasi, pusat keramaian, serta tempat ibadah. Sebanyak 1.160 personelditerjunkan untuk mendukung operasi ini,” ujar Herry Heryawan Kamis (18/12).

Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Operasi tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah.

Kapolda Riau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana.

