Polda Riau Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh

Minggu, 30 November 2025 – 11:54 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau bersama Bhayangkari Daerah Riau mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebanyak lima truk bantuan sembako hingga keperluan harian diberangkatkan dari Mapolda Riau, Jalan Patimura, Pekanbaru, Minggu (30/11).

Pengiriman bantuan dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Riau, Wakapolda Riau Brigjen Pol Jossy Kusumo, pejabat utama Polda, serta jajaran Bhayangkari.

Bantuan yang diberangkatkan terdiri atas satu truk Fuso menuju Aceh, dua truk colt diesel ke Sumatera Barat, dan dua truk colt diesel ke Sumatera Utara.

Lima truk tersebut membawa berbagai kebutuhan mendesak bagi para pengungsi, termasuk bahan pokok, perlengkapan darurat, dan logistik penunjang lain.

Bantuan ini merupakan hasil penggalangan dari seluruh keluarga besar Polda Riau dan Bhayangkari.

“Semua merasakan duka saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kita adalah satu keluarga besar bangsa Indonesia. Kemanusiaan melampaui batas yuridiksi,” ujar Irjen Herry.

Sebelumnya, Polda telah menurunkan personel SAR khusus ke wilayah terdampak, dan berencana menambah kekuatan bantuan dalam waktu dekat.