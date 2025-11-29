Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Polda Riau Lepas 290 Personel dan Bantuan Kemanusiaan ke Lokasi Bencana di Sumbar

Sabtu, 29 November 2025 – 11:56 WIB
Polda Riau Lepas 290 Personel dan Bantuan Kemanusiaan ke Lokasi Bencana di Sumbar - JPNN.COM
Ratusan personel Polda Riau yang dikirim untuk membantu korban Bencana di Sumbar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Polda Riau mengirimkan 290 personel beserta bantuan kemanusiaan untuk membantu percepatan penanganan bencana alam di wilayah Sumatera Barat.

Pelepasan rombongan dilakukan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan di halaman Mapolda Riau, Pekanbaru, Sabtu (29/11/2025).

Apel pelepasan Operasi Aman Nusa II ini turut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo serta pejabat utama (PJU) Polda Riau.

Baca Juga:

“Hari ini kami melepaskan personel sejumlah 290 untuk tugas kemanusiaan. Saya meminta doa agar mereka melaksanakan tugas dengan baik dan kembali dalam keadaan selamat,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Para personel yang diberangkatkan berasal dari Direktorat Samapta, Brimob, Satpolairud, serta unit pendukung lainnya.

Kapolda memberikan motivasi dan menekankan pentingnya komitmen seluruh anggota dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Baca Juga:

Dia juga menyampaikan sebagian personel telah lebih dahulu diberangkatkan untuk menyiapkan dapur lapangan di lokasi bencana.

Selain personel, Polda Riau turut mengirimkan drone yang dioperasikan Direktorat Samapta untuk mendukung proses pencarian korban.

Tim Unit K-9 dengan anjing pelacak juga diperbantukan untuk melakukan penyisiran di titik-titik rawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  Bantuan Kemanusiaan  Bencana Alam  Tanah Longsor 
BERITA POLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp