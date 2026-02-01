Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Polda Riau Menggelar Pet Parade Mengenang Reno K9

Minggu, 01 Februari 2026 – 14:03 WIB
Polda Riau Menggelar Pet Parade Mengenang Reno K9 - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Wakapolda Riau Brigjen Hengky Haryadi saat parade bersama satwa kucing, anjing, kuda, hingga reptil di kawasan CFD Pekanbaru. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Gambaran keadilan bagi seluruh makhluk hidup tampak saat Kepolisian Daerah Riau menggelar kegiatan Pet Parade di kawasan Car Free Day Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, Minggu pagi (1/2).

Kegiatan ini juga untuk mengenang Reno, anjing pelacak tim K9 Direktorat Samapta Polda Riau.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan atas jasa Reno sebagai pahlawan kemanusiaan, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan.

Mengusung tema “Jejak Menapak, Reno Sang Pahlawan Kemanusiaan”, acara tersebut menegaskan bahwa perjuangan kemanusiaan dan nilai keadilan tidak hanya milik manusia, melainkan juga melibatkan makhluk hidup lain yang selama ini berperan nyata dalam penyelamatan dan pelayanan publik.

Ribuan warga dari berbagai kalangan, komunitas pecinta hewan, hingga satwa peliharaan seperti anjing, kucing, dan hewan lainnya tampak berkumpul dalam suasana tertib dan penuh empati.

Kehadiran beragam makhluk hidup ini menjadi simbol bahwa ruang kota dapat menjadi tempat yang adil dan aman bagi semua.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan hadir bersama Wakapolda Riau Brigjen Hengky Haryadi para pejabat utama (PJU) Polda Riau, dan pengurus Indonesia Cat Association (ICA).

Irjen Herry menegaskan bahwa Reno merupakan simbol keadilan bagi makhluk hidup. Satwa tidak diposisikan sebagai alat, melainkan mitra sejajar dalam tugas kemanusiaan.

