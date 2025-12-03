Polda Riau Salurkan 3.000 Porsi Makanan per Hari di Agam

jpnn.com, AGAM - Sudah tiga hari berada di lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sebanyak 290 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Riau terus melakukan serangkaian upaya kemanusiaan.

Mulai dari evakuasi korban, memberikan pertolongan kesehatan, hingga menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari untuk warga terdampak.

Ratusan personel itu dikirimkan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, dan telah tiba di Agam sejak Minggu 30 November 2025.

Mereka terdiri dari unsur Satbrimobda Riau, Ditbinmas, Bidang TIK, Bidang Humas, dan Samapta.

Sesampainya di lokasi, personel langsung mendirikan tiga posko utama dengan fungsi berbeda, yaitu posko evakuasi, posko logistik, dan posko pelayanan kesehatan.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan bahwa setelah posko berdiri, seluruh personel dibagi menjadi beberapa tim sesuai kebutuhan lapangan.

“Ada yang ditugaskan khusus untuk evakuasi jenazah korban, ada yang membantu warga membersihkan rumah yang tertimbun, memberikan bantuan logistik, hingga mengoperasikan dapur lapangan,” jelas Kombes Anom di Palembayan, Selasa (2/12).

Ia menambahkan, kegiatan evakuasi dilakukan dengan menggabungkan kekuatan bersama BNPB, TNI, dan Polda Sumbar, agar proses pencarian dan penyelamatan lebih efektif.