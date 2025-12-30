Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Polda Riau Siaga Banjir, Pasukan Fokus Melindungi Keselamatan Warga

Selasa, 30 Desember 2025 – 10:15 WIB
Polda Riau Siaga Banjir, Pasukan Fokus Melindungi Keselamatan Warga - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan kesiapsiagaan Polda Riau dalam mengantisipasi bencana banjir. Foto:Bidhumas Polda Riau.

jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyiagakan pasukan untuk mengantisipasi potensi banjir akibat air kiriman dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diperkirakan mengalir ke wilayah hilir Sungai Kampar.

Kesiapsiagaan ini dilakukan menyusul rencana pembukaan pintu air Waduk PLTA Koto Panjang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi terkait pembukaan pintu air yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

Informasi tersebut diterimanya langsung dari SF Hariyanto.

Hal itu disampaikan Kapolda saat memimpin Apel Antisipasi Banjir di Mapolda Riau, Selasa (30/12/2025).

Menurut Kapolda, pembukaan pintu waduk berpotensi meningkatkan debit Sungai Kampar yang berhulu di wilayah Sumatera Barat dan mengalir melintasi Kabupaten Kampar hingga Pelalawan.

Baca Juga:

Karena itu, Polri harus hadir sejak awal sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana.

“Hari ini kami hadir bersama untuk membuat komitmen bahwa kita harus siap sedia. Bukan karena kita takut dengan pembukaan pintu air, tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tegas Irjen Herry.

Polda Riau tetapkan siaga banjir menyusul rencana pembukaan pintu air Waduk PLTA Koto Panjang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  siaga banjir  Kampar  Irjen Herry Heryawan  SF Haryanto  PLTA Koto Panjang 
BERITA POLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp