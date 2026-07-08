Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah - Riau

Polda Riau Sudah Kembalikan Berkas Kasus PT Musim Mas ke Kejati

Rabu, 08 Juli 2026 – 16:35 WIB
Polda Riau Sudah Kembalikan Berkas Kasus PT Musim Mas ke Kejati - JPNN.COM
Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro didampingi Kasubdit IV Tipidter Polda Riau AKBP Teddy Ardian merilis penetapan tersangka PT Musim Mas terkait kejahatan lingkungan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau telah mengembalikan berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka korporasi PT Musim Mas (MM) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau setelah sebelumnya dinyatakan belum lengkap atau P-19.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan bahwa penyidik telah melengkapi seluruh petunjuk jaksa dan menyerahkan kembali berkas perkara tersebut.

“Berkas perkara sudah diserahkan kembali ke Kejati hari Selasa, tanggal 7 Juli,” kata Ade saat dikonfirmasi Rabu (8/7).

Baca Juga:

Sebelumnya, berkas perkara PT Musim Mas sempat dikembalikan oleh jaksa peneliti melalui surat P-19 untuk dilengkapi.

Setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa, penyidik kembali melimpahkan berkas tersebut guna dilakukan penelitian.

Apabila hasil penelitian menyatakan berkas telah lengkap, Kejati Riau akan menerbitkan surat P-21 sebagai tanda perkara siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Baca Juga:

Kasus ini merupakan perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi.

Perusahaan diduga melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan yang tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan kawasan hutan di Desa Air Hitam, Kabupaten Pelalawan.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan bahwa penyidik telah melengkapi seluruh petunjuk jaksa dan menyerahkan kembali berkas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Musim Mas  pidana lingkungan hidup  sawit  Polda Riau  Kejati Riau 
BERITA MUSIM MAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp