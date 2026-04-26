Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Riau Tangkap Jenny Dokter Gadungan, Banyak Korban Wajahnya Rusak

Rabu, 29 April 2026 – 00:03 WIB
Foto salah satu korban yang mengalami kerusakan permanen pada wajahnya. Foto: Rizki Ganda Marito/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Tim Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap seorang perempuan berinisial JRF alias Jenny yang diduga menjalankan praktik dokter kecantikan ilegal di Kota Pekanbaru.

Mirisnya, sejumlah korban dilaporkan mengalami kerusakan serius pada bagian wajah hingga cacat permanen.

JRF yang diketahui merupakan finalis Puteri Indonesia Riau 2024 itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan penangkapan tersebut.

“Iya, benar. Sudah ditahan,” kata Ade, Selasa (28/4).

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari sejumlah korban yang mengaku mengalami kerugian akibat tindakan medis ilegal yang dilakukan tersangka di sebuah klinik kecantikan di Pekanbaru.

Kuasa hukum salah satu korban Mark Harianja menjelaskan tersangka mengaku sebagai dokter dan membuka praktik di Arauana Beauty Aesthetic Clinic tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP).

“Terlapor mengaku sebagai dokter dan menawarkan tindakan kecantikan dengan iming-iming harga diskon besar. Padahal tidak memiliki legalitas maupun kompetensi medis,” ungkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  dokter gadungan  Riau  Dokter Kecantikan 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp