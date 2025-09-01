Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Polda Riau Tegak Lurus Perintah Kapolri, Siap Tindak Tegas Anarkis  

Senin, 01 September 2025 – 14:00 WIB
Saat mahasiswa dan ojol demo di Mapolda Riau beberapa waktu lalu. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau memastikan kesiapan penuh dalam memberikan pelayanan, pengamanan, serta penegakan hukum secara profesional dan terukur terkait aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Pekanbaru.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto menegaskan bahwa aparat keamanan siap melayani masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sepanjang dilakukan dengan tertib dan damai.

“Polda Riau dan jajaran siap melaksanakan pelayanan dan pengamanan demonstrasi secara profesional, prosedural, sesuai aturan yang berlaku. Kami berharap rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat besok melakukannya dengan damai, tertib, dan mengedepankan keselamatan bersama. Kami siap melayani,” kata Kombes Anom, Senin (1/9).

Ia mengingatkan agar peserta aksi tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengarahkan pada tindakan anarkis.

“Jangan terprovokasi hasutan siapa pun yang mengarah pada pengrusakan, penganiayaan, atau pembakaran yang jelas akan merugikan kita semua. Jika itu terjadi, Polri akan melakukan penindakan tegas, terukur, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda di Indonesia, termasuk Polda Riau, diminta tegak lurus terhadap arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden RI.

“Seluruh langkah yang dilakukan TNI dan Polri di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai kewenangan serta aturan hukum yang berlaku. Prioritas utama kami adalah keselamatan masyarakat, personel di lapangan, serta perlindungan objek vital,” ujar Irjen Sandi.

Polri juga memastikan prosedur operasi standar (SOP) penanganan massa dijalankan secara disiplin dan berlapis, mulai dari upaya persuasif hingga langkah hukum apabila terjadi tindak anarkis.

TAGS   Polda Riau  Kapolri  anarkis  Demonstrasi  Riau 
