JPNN.com - Daerah - Riau

Polda Riau Tingkatkan Layanan Call Center 110 dengan Standar Service Excellence

Senin, 22 Desember 2025 – 17:38 WIB
Polda Riau Tingkatkan Layanan Call Center 110 dengan Standar Service Excellence - JPNN.COM
Pelatihan tersebut diikuti seluruh operator layanan 110 di Polda Riau dan jajaran polres. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau menggandeng Bank Central Asia (BCA) untuk menerapkan standar service excellencepada pengoperasian layanan darurat Call Center 110.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan layanan 110 merupakan garda terdepan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam layanan tersebut menjadi hal yang krusial guna membangun kepercayaan publik.

“Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi langkah sistematis untuk mengubah wajah pelayanan kepolisian agar lebih humanis, responsif, dan profesional,” ujar Irjen Herry Senin (22/12).

Pelatihan tersebut diikuti seluruh operator layanan 110 di Polda Riau dan jajaran polres.

Tidak hanya operator, personel pamapta hingga Kabagops selaku pengendali operasi di tingkat polres dan polsek juga turut dilibatkan agar pemahaman pelayanan prima terbangun secara menyeluruh, dari pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan.

Menurut Kapolda, keterlibatan para pimpinan satuan wilayah penting agar budaya service excellencetidak berhenti di meja operator, tetapi didukung oleh kebijakan dan keputusan cepat di lapangan saat masyarakat membutuhkan bantuan.

Irjen Herry menjelaskan, Halo BCA selama ini dikenal luas sebagai salah satu layanan pelanggan terbaik di Indonesia, bahkan meraih berbagai penghargaan internasional. Dari pengalaman tersebut, Polda Riau ingin mentransformasi pola komunikasi yang sebelumnya terkesan kaku menjadi lebih solutif dan menenangkan.

TAGS   Polda Riau  Call Center  Polisi  Standar Service Excellence  Riau  Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan  call center 110 
