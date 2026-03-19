Seputar Mudik

Polda Riau Tingkatkan Pengamanan dan Patroli Selama Idulfitri dan Mudik Lebaran

Kamis, 19 Maret 2026 – 22:25 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan petugas harus humanis saat apel Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Idul Fitri di Lapangan Purna MTQ, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (19/3/2026). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Polda Riau meningkatkan pengamanan serta patroli di seluruh wilayah guna memastikan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah dan arus mudik Lebaran berjalan aman dan kondusif.

Hal tersebut ditegaskan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat memimpin Apel Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Idul Fitri di Lapangan Purna MTQ, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (19/3/2026).

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kewaspadaan di lapangan.

“Seluruh personel harus mengedepankan pelayanan yang humanis, profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Irjen Herry.

Selain itu, Polda Riau juga mengintensifkan patroli, khususnya di kawasan permukiman yang ditinggal mudik oleh warga.

“Personel diminta aktif berkoordinasi dengan perangkat lingkungan seperti RT, RW, hingga petugas keamanan setempat guna mengantisipasi tindak kriminalitas maupun potensi kebakaran,” lanjutnya.

Pengamanan juga difokuskan pada sejumlah titik keramaian, seperti pusat perbelanjaan, lokasi penjualan takjil, serta jalur-jalur utama yang dilalui pemudik.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat,” jelas Irjen Herry.

TAGS   Polda Riau  Idulfitri  patroli idulfitri  Mudik Lebaran  Ramadan 
