Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polda Sebut Eks Polisi Penembak Mati Siswa SMK Positif Narkoba, Kalapas Semarang Bilang Tidak, Aneh!

Sabtu, 25 April 2026 – 07:28 WIB
Terpidana Robig Zaenudin kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang divonis 15 tahun Pengadilan Negeri Semarang. FOTO: Aji Styawan/ANTARA FOTO.

jpnn.com - Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dan Lapas Kelas I Semarang memberi keterangan berbeda soal hasil tes urine Robig Zaenudin, eks polisi yang jadi terpidana kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy.

Sebelumnya, tes urine dilakukan setelah adanya pengaduan bahwa eks polisi berpangkat terakhir Aipda itu diduga mengendalikan peredaran narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

Baca Juga:

Atas dasar itu, Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba) Polda Jawa Tengah dengan Kasi Intelkam Lapas Kelas I Semarang menggelar inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (19/1/2026).

Keterangan dari Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan hasil tes urine Robig positif narkoba.

"Penyidik memeriksa barang kelengkapan Robig di Lapas dan lakukan tes urine, ditemukan positif narkoba," kata Artanto, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa saat dilakukan sidak, petugas tidak menemukan alat-alat yang berkaitan dengan narkoba. Kendati demikian, gerak-gerik Robig mencurigakan.

"Saat itu ada pemeriksaan napi di Lapas. Saat Robig diperiksa, keadaannya tidak stabil, ditanya tidak konsen, tak seperti orang normal," ungkapnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto sebut eks polisi penembak siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafandy positif narkoba, tetapi Kalapas Semarang bilang tidak.

eks polisi  Robig Zaenudin  Positif Narkoba  Gamma Rizkynata Oktafandy  Polda Jateng  kalapas Semarang  Ahmad Tohari  Kombes Artanto  Tes Urine  narkoba 
BERITA EKS POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp