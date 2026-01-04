Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polda Sumbar Gagalkan Penyelundupan 7,9 Kg Sabu-Sabu via Bandara Internasional Minangkabau

Rabu, 11 Februari 2026 – 00:31 WIB
Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin (kanan) saat menunjukkan barang bukti narkoba sebelum dilakukan pemusnahan di Kantor Polda Sumbar pada Selasa (10/2). ANTARA/FathulAbdi.

jpnn.com, PADANG - Aparat kepolisian menyita 7,9 kilogram narkoba jenis sabu-sabu yang hendak diselundupkan ke Jawa melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padangpariaman, Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin (12/1).

"Pelaku berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ini via BIM, menurut keterangannya akan dibawa ke Jawa," kata Wakapolda Sumbar Brigjen Solihin dalam jumpa pers di Padang, Selasa.

Dalam jumpa pers yang digelar di kantor Polda Sumbar tersebut, kepolisian menghadirkan empat pelaku beserta barang bukti sabu-sabu dengan berat 7,9 kilogram.

Solihin mengatakan saat ini empat pelaku tengah menjalani proses hukum atas perbuatan yang mereka lakukan, dan kasus itu ditangani oleh Polres Padang Pariaman.

Sedangkan barang bukti sabu-sabu langsung dimusnahkan usai mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Polda Sumbar.

Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu-sabu menggunakan air, disaksikan langsung oleh Penyidik, Kejaksaan, Bea Cukai, TNI, perwakilan pemerintah provinsi, tokoh adat, dan lainnya.

Solihin menerangkan terungkapnya kasus itu berkat koordinasi dengan petugas Avia­tion Security (Avsec) BIM yang jeli saat memeriksa X-Ray, dan menyadari gelagat mencurigakan dari pelaku.

Sementara Kepala Polres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir menerangkan empat pelaku telah berstatus sebagai tersangka.

Polda Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 7,9 kilogram via Bandara Minangkabau.

Sumber Antara

