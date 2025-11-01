Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Sumsel Amankan Dua Pelaku Pungli di Pintu Keluar Tol Keramasan

Sabtu, 01 November 2025 – 18:03 WIB
Polda Sumsel Amankan Dua Pelaku Pungli di Pintu Keluar Tol Keramasan - JPNN.COM
Kedua pelaku saa diamankan di Polda Sumsel, Jumat (31/10/2025) kemarin. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Direktorat Samapta Polda Sumsel terus menggencarkan Operasi Sikat Musi 2025 untuk menindak aksi premanisme dan pungutan liar di wilayah hukum Polda Sumsel.

Pada hari kedua pelaksanaan operasi, petugas mengamankan dua pelaku pungli yang diduga melakukan pemerasan terhadap sopir dan pengendara di kawasan Simpang Nilakandi serta pintu keluar Tol Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang.

Penangkapan dilakukan Jumat (31/10) sekitar pukul 13.30 WIB oleh tim lapangan yang dipimpin Kasatgas Preemtif Kompol A. Hanafi.

Baca Juga:

Kedua pelaku ditangkap saat meminta uang secara paksa kepada pengendara yang melintas di lokasi tersebut.

Kompol A. Hanafi menjelaskan bahwa wilayah Keramasan dan sekitarnya menjadi salah satu target operasi (TO) yang mendapat perhatian langsung dari pimpinan. Lokasi tersebut sering dilaporkan masyarakat karena marak pungli dan aksi premanisme.

“Keduanya kami amankan untuk proses tipiring (tindak pidana ringan) dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Hanafi, Sabtu (1/11).

Baca Juga:

Kata Hanafi, operasi yang berlangsung selama 15 hari ini juga telah menjaring beberapa pelaku di titik rawan lain, seperti Pasar 16 dan kawasan Jembatan Ampera.

"Sebelum patroli, personel melakukan pemetaan wilayah dan menurunkan anggota berpakaian preman untuk memantau aktivitas mencurigakan," kata Hanafi.

Diduga lakukan praktik pungutan liar terhadap sopir dan pengendara di kawasan Simpang Nilakandi dan pintu TOL Keramasan, dua pelaku diamankan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pungli  pelaku pungli  praktik pungutan liar  pungutan liar 
BERITA PUNGLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp