Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polda Sumsel Bikin Dapur Lapangan dan Layanan Kesehatan Gratis untuk Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 – 20:30 WIB
Dapur Lapangan yang dikelola oleh Sat Brimob Polda Sumsel. Foto: Polda Sumsel.

jpnn.com - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menerapkan pendekatan humanis dalam mengawal peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Palembang, Jumat (1/5/2026). 

Selain menyiagakan personel pengamanan, polisi juga menghadirkan fasilitas dapur Lapangan dan layanan kesehatan gratis bagi para buruh. 

Kegiatan yang dipusatkan di Simpang Lima Kantor DPRD Provinsi Sumsel ini diikuti oleh sekitar 416 buruh yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari Palembang, Muara Enim, Ogan Ilir, Prabumulih, Banyuasin hingga PALI. 

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai program Presisi Polri. 

"Langkah ini menjadi bentuk nyata kehadiran Polri. Kami ingin memastikan aspirasi buruh tersampaikan secara aman tanpa mengganggu ketertiban umum," sampai Sandi. 

Kehadiran fasilitas ini memberikan dampak positif terhadap situasi kamtibmas, di mana kondisi di lapangan tetap terkendali, tertib, dan kondusif. 

"Pendekatan humanis ini juga memperkuat hubungan emosional antara aparat kepolisian dan masyarakat, khususnya kelompok buruh," kata Sandi. 

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumsel mengerahkan unit-unit khusus melayani massa aksi. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

May Day  Buruh  Polda Sumsel  Palembang  Hari Buruh 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp