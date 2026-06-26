Polda Sumsel Bongkar Peredaran 6.000 Ekstasi, Tangkap 2 Kurir Jaringan Medan-Palembang

jpnn.com - PALEMBANG - Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membongkar upaya peredaran pil ekstasi jaringan Medan-Palembang.

Sebanyak 6.000 butir pil ekstasi yang diduga berasal dari Medan, Sumatera Utara, gagal masuk ke Palembang, Sumsel, setelah petugas meringkus dia kurir dalam operasi Selasa (23/6), sekitar pukul 04.30 WIB.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Yulian Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi mengenai adanya pengiriman narkotika dari Medan menuju Palembang menggunakan kendaraan pribadi.

Dia menjelaskan tim kemudian segera melakukan pendalaman informasi dan pemetaan terhadap kendaraan yang digunakan.

“Setelah kendaraan terdeteksi memasuki wilayah Sumatera Selatan, personel melakukan pemantauan hingga akhirnya menghentikan kendaraan dan mengamankan seluruh barang bukti beserta para tersangka,” ujar Kombes Yulian.

Dia menjelaskan Tim gabungan Unit 2 dan Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumsel bersama Tim Teknologi Informasi Ditintelkam Polda Sumsel melacak pergerakan kendaraan yang diduga membawa narkotika dari Sumut menuju Palembang.

Setelah melakukan pemantauan intensif, petugas menghentikan sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam yang melintas di Kota Palembang. Kendaraan itu sempat berusaha menghindari petugas sebelum akhirnya diamankan.

Dari dalam mobil, polisi menangkap dua tersangka, yakni MZ (41), warga Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan MH (35) warga Kota Medan. Keduanya diduga berperan sebagai kurir yang membawa ribuan pil ekstasi untuk diedarkan di wilayah Sumatera Selatan.