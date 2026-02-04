Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polda Sumsel Bongkar Praktik Tambang Batu Bara Ilegal di Musi Banyuasin, 2 Orang Diamankan

Rabu, 04 Februari 2026 – 15:56 WIB
Polda Sumsel Bongkar Praktik Tambang Batu Bara Ilegal di Musi Banyuasin, 2 Orang Diamankan - JPNN.COM
Polda Sumsel gelar release tentang praktik tambang batubara ilegal, Rabu (4/2/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkap kasus aktivitas pertambangan batu bara ilegal di Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam operasi yang dilakukan pada awal Februari 2026 tersebut, petugas mengamankan dua orang tersangka beserta sejumlah alat berat.

Dua orang tersangka bernama Reval Malvino (25) warga Talang Ubi yang berperan sebagai pengawasan dan Irfan Sani (30), warga Balai Selasa yang berperan sebagai surveyor atau petugas pengukur. 

Baca Juga:

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Doni Satrya Sembiring menerangkan bahwa pengungkapan ini bermula dari keresahan warga sekitar yang melaporkan adanya aktivitas pembersihan lahan dan penggalian batubara secara ilegal. 

"Warga empat mendatangi lokasi sebanyak dua kali untuk menghentikan kegiatan tersebut karena pelaku tidak memiliki izin resmi," terang Doni, Rabu (4/2/2026). 

Pada Selasa 2 Februari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB tim penyidik mendatangi lokasi dan menemukan adanya kegiatan pembukaan lahan, pembuatan jalan akses (hauling) serta pengupasan lapisan tanah (overburden).

Baca Juga:

"Petugas menemukan batu bara diduga hasil penambangan ilegal dan langsung melakukan pengamanan terhadap pekerja tersebut," ujar Doni. 

Selain mengamankan kedua tersangka, petugas juga menyita barang bukti tambang batu bara ilegal berupa:

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus membongkar praktik tambang batu bara ilegal di Musi Banyuasin. Dua tersangka dan sejumlah barang bukti diamankan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tambang batu bara  Pertambangan Ilegal  musi banyuasin  Polda Sumsel 
BERITA TAMBANG BATU BARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp