Seputar Mudik

Polda Sumsel Kawal 329 Ribu Pemudik dalam 24 Jam, Arus Mudik Lebaran 2026 Terpantau Kondusif

Rabu, 18 Maret 2026 – 20:27 WIB
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho. Foto: Dokumen Polda Sumsel for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Lonjakan mobilitas masyarakat pada arus mudik Lebaran 1447 Hijriah dikelola dengan baik oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. 

Dalam satu hari saja, tercatat lebih dari 329 ribu pergerakan penumpang di wilayah Sumsel berhasil terlayani aman lancar di bawah komando Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho. 

Melalui Operasi Ketupat Musi 2026, Polda Sumsel menerapkan sistem pengamanan terpadu yang menyasar seluruh lini transportasi. 

Baca Juga:

Sandi menegaskan bahwa kesiapan personel di lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah kepadatan lalu lintas di jalur darat, laut, maupun udara. 

Polda Sumsel mencatat 302.019 penumpang penyeberangan, 7.628 penumpang terminal, 5.127 penumpang kereta api, serta 14.873 penumpang di bandar udara.

Dengan demikian, total mobilitas masyarakat yang terlayani mencapai lebih dari 329 ribu orang dalam satu hari, yang seluruhnya berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Baca Juga:

Di sisi lain, pengawasan lalu lintas menunjukkan tren pergerakan yang dinamis.

Polda Sumsel mengelola arus kendaraan di lima ruas tol utama secara terukur, yaitu Tol Palindra, Indralaya–Prabumulih, Kapal Betung, Terpeka, dan Betajam.

