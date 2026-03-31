Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polda Sumsel Memusnahkan Barbuk Narkotika Senilai Rp 1,2 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 – 14:30 WIB
Para tersangka beserta barang bukti saat dihadirkan dalam press release di Polda Sumsel. Foto: Polda Sumsel for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang merupakan hasil penindakan sepanjang Maret 2026.

Nilai taksiran seluruh barang bukti yang dimusnahkan mencapai Rp 1.238.930.000, dengan perincian sabu-sabu senilai Rp 1.191.768.000, ekstasi Rp 46.750.000, dan sinte Rp 412.000. 

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari siklus penegakan hukum yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

“Lebih dari 20.000 jiwa berhasil kami selamatkan dari ancaman narkoba sepanjang Maret 2026. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat bahwa setiap barang bukti yang disita dimusnahkan sesuai prosedur hukum,” kata Nandang, Selasa (31/3).

Dia mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pemberantasan narkoba. “Jangan takut melapor. Informasi dari masyarakat adalah kunci utama dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika,” imbau Nandang. 

Sepanjang Maret 2026, kepolisian berhasil mengungkap 26 jaringan peredaran dengan mengamankan total 32 tersangka. Sebagian besar keberhasilan ini merupakan buah dari intensitas Operasi Pekat Musi 2026, dengan 10 laporan polisi dan mengamankan 11 tersangka.

Baca Juga:

Data sebaran menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih cukup masif di titik-titik, seperti Palembang 13 (LP), Musi Banyuasin 4 (LP), Ogan Ilir 3 (LP), Muara Enim 2 (LP), OKU Timur, Pagaralam, PALI dan Lubuk Linggau masing-masing 1 (LP).

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu-sabu 1.973,61 gram, ekstasi 179 butir, serta sintetis (sinte) 201,28 gram. Sebelumnya, sebagian barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan pemeriksaan laboratorium forensik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Sumsel  Narkotika  Barang Bukti  sabu-sabu  Pemusnahan Narkoba 
BERITA POLDA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp