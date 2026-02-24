Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polda Sumsel Musnahkan 8 Kg Sabu-Sabu, Bongkar Keterlibatan WNA dan Modus Cartridge

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:21 WIB
Polda Sumsel Musnahkan 8 Kg Sabu-Sabu, Bongkar Keterlibatan WNA dan Modus Cartridge - JPNN.COM
Pemusnahan barang bukti sabu-sabu dan ekstasi di Mapolrestabes Palembang, Selasa (24/2/2026). Foto: Dok. Polda Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti kasus narkoba yakni sebanyak 8.282 gram sabu-sabu dan 770 butir ekstasi.

Barang bukti senilai miliaran rupiah tersebut dimusnahkan di Mapolrestabes Palembang, Selasa (24/2/2026).

Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr, Sandi Nugroho memimpin langsung prosesi pemusnahan barang bukti narkoba.

Baca Juga:

Dia mengungkap bahwa pengungkapan kali ini menjadi sinyal serius bagi sindikat luar negeri yang mencoba masuk ke wilayah Sumatera Selatan.

Jaringan Internasional dan keterlibatan WNA penyelidikan kasus ini berkembang signifikan setelah aparat mengamankan dua warga negara (WNA) asal Malaysia.

Keduanya diduga kuat berperan penting salam distribusi narkotika lintas negara.

Baca Juga:

"Polda Sumsel menyatakan perang total terhadap narkoba. Setiap jaringan, termasuk yang terindikasi lintas negara, akan kami tindak tanpa kompromi. Negara tidak boleh kalah oleh sindikat internasional,” ungkap Sandi.

Selain volume barang bukti yang besar, polisi juga membongkar tren baru peredaran narkoba melalui media cartridge.

8 kilogram sabu-sabu dan 770 butir ekstasi dimusnahkan, polisi juga membongkar jaringan internasional yang masuk ke Sumsel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Sumsel  Sumatera Selatan  Palembang  Jaringan Narkoba  cartridge 
BERITA POLDA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp