Polda Sumsel Panggil Manajemen Bus ALS, Ada Masalah Teknis?

Rabu, 13 Mei 2026 – 19:54 WIB

jpnn.com - MUSI RAWAS UTARA - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memanggil manajemen Perusahaan Otobus Antar Lintas Sumatera, untuk pendalaman penyebab kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dengan truk tangki di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kecelakaan itu menewaskan 18 penumpang.

Pemanggilan dilakukan guna menelusuri kemungkinan adanya persoalan teknis pada armada sebelum insiden tragis terjadi.

Baca Juga: Identifikasi Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Mengandalkan Sampel Tulang

Penyidik juga memeriksa kondisi kendaraan, kelayakan operasional bus hingga barang bawaan yang berada di dalam bus saat kecelakaan berlangsung.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menerangkan bahwa penyelidikan masih terus dikembangkan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan.

"Pihak manajemen PO ALS akan dimintai keterangan terkait kondisi kendaraan dan operasional bus sebelum kejadian," tutur Nandang, Rabu (13/5).

Polisi juga masih memeriksa kernet bus ALS bernama M Fadli (30) salah satu korban selamat dalam kecelakaan maut tersebut.

"Kernet masih menjalani pemeriksaan di Polres Muratara untuk kepentingan penyidikan," ujar Nandang.