Polda Sumsel Razia Tempat Hiburan Malam di Palembang, Sasar Penyakit Masyarakat

jpnn.com, PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan menggelar patroli skala besar menyasar sejumlah tempat hiburan malam di Kota Palembang, pada Sabtu (21/2) malam.

Operasi ini dilakukan guna menekan angka penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga kondusivitas wilayah pada jam rawan.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Operasi Pekat Musi 2026 ini diawali dengan apel kesialan di Mapolda Sumsel yang dipimpin oleh Kompol Yuliansyah.

Personel gabungan kemudian bergerak menyisir ke titik-titik strategis yang dianggap rawan gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Beberapa lokasi yang menjadi fokus yakni, kawasan Kampung Baru serta sejumlah tempat hiburan malam di pusat kota.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan barang bawaan untuk mengantisipasi peredaran narkoba, senjata tajam dan aktivitas ilegal lainnya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan patroli tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

“Operasi Pekat Musi 2026 mengedepankan langkah preventif dan preemtif untuk mencegah tindak kriminalitas serta pelanggaran norma sosial di wilayah hukum Polda Sumsel,” tegas Nandang, Senin (23/2).