JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polda Sumsel Salurkan Bantuan Hewan Kurban ke Berbagai Daerah

Selasa, 26 Mei 2026 – 15:00 WIB
Bantuan hewan kurban dari Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho ke salah satu daerah di Sumsel. Foto: Dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyalurkan hewan kurban ke berbagai daerah menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Kegiatan sosial kemasyarakatan ini menjadi bagian dari implementasi pendekatan humanis presisi Polri dalam mempererat hubungan antara institusi kepolisian dengan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat dukungan terhadap program ketahanan sosial di wilayah Sumsel. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menyalurkan bantuan sapi kurban kepada sejumlah masyarakat dan lembaga keagamaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten Muara Enim secara bertahap pada Senin (25/5)-Selasa (26/5).

Penyerahan hewan kurban di Kabupaten OKU dilakukan di Pondok Pesantren Al Fakhriyah Baturaja, Selasa (26/5). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo kepada pimpinan pondok pesantren K.H. Zulfan Barron.

Sementara itu, di wilayah Kabupaten Muara Enim, bantuan sapi kurban juga disalurkan kepada pengurus Masjid Jami’ Nurul Iman, Desa Tanjung Terang, Senin (25/5). Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman mewakili Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra. 

Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Polri, yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dia berharap bantuan ini dapat membawa keberkahan sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan antara Polri dan masyarakat.

“Kegiatan penyaluran hewan kurban ini merupakan implementasi dari pesan Bapak Kapolda Sumsel yang selalu mengingatkan seluruh jajaran untuk terus berbuat baik kepada masyarakat,” katanya, Selasa (26/5).

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan polda berkomitmen mendukung penuh seluruh program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.

Dia pun menambahkan kegiatan ini bukan sekadar ibadah kurban, tetapi juga bagian dari pendekatan humanis Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

