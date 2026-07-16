Polda Sumsel Tangkap 2 Pemalsu Situs Pendaftaran Bhayangkara Run 2026

jpnn.com - PALEMBANG - Subditrektorat V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menangkap dua pelaku yang diduga membuat dan menyebarkan situs fiktif pendaftaran Sumsel Bhayangkara Run 2026.

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula ini dari adanya laporan terkait beredarnya tautan pendaftaran palsu pada 30 Mei 2026. Padahal, pendaftaran resmi Sumsel Bhayangkara Run 2026 baru dibuka pada 2 Juni 2026.

"Berdasarkan laporan tersebut, penyidik Subdit Siber langsung melakukan penelusuran digital, analisis transaksi elektronik, serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku," jelas Listiyono, Kamis (16/7).

Hasil penyelidikan mengungkap tersangka MF berperan membuat situs pendaftaran palsu menggunakan platform formulir daring dengan mencatut desain pamflet resmi Sumsel Bhayangkara Run 2026 agar tampak meyakinkan.

"Melalui situs tersebut, MF memasang kode pembayaran QRIS yang mengarah ke rekening yang telah disiapkan, sehingga calon peserta yang mendaftar akan mentransfer biaya pendaftaran ke rekening milik pelaku," ujar Listiyono.

Sementara itu, tersangka FC bertugas menyebarluaskan tautan situs palsu melalui media sosial Instagram. FC membalas komentar masyarakat yang mencari informasi mengenai pendaftaran resmi dan mengarahkan mereka ke website fiktif tersebut.

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Berbekal hasil penyelidikan, Tim Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel bergerak ke Kota Pekanbaru, Riau, pada 8-9 Juli 2026. "Kedua tersangka ditangkap di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai," kata Listiyono.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa tiga unit telepon seluler berbagai merek, serta satu akun merchant dompet digital atas nama Ahmad Fawzi yang diduga digunakan sebagai sarana menerima pembayaran dari para korban.