JPNN.com - Kriminal

Polda Sumsel Tangkap Pelaku Pembunuh di Kebun Sawit Muba

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:58 WIB
Tersangka saat diamankan di Polres Muba, Minggu 26 Oktober 2025 malam. Foto: dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Tim gabungan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan mengungkap kasus pembunuhan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). 

Dua terduga pelaku, yakni ayah dan anak, keduanya diamankan setelah diduga menghabisi seorang nelayan yang tertangkap basah mencuri buah sawit di kebun milik pelaku.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya membenarkan penangkapan dua terduga pelaku tersebut. 

Kasus ini bermula dari laporan orang hilang yang diterima Polsek Sanga Desa pada 22 Oktober 2025 lalu. 

"Korban berinisial R.M. (39) seorang nelayan, dilaporkan pihak keluarga telah hilang kontak sejak Sabtu, 18 Oktober 2025,” ungkap Kombes Pol Nandang di Palembang, Senin (27/10).

Empat hari kemudian, masyarakat menemukan sesosok mayat di tepi Sungai Musi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Identifikasi Satreskrim Polres Muba, jenazah tersebut dipastikan identik dengan korban R.M. berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari.

Menindaklanjuti temuan itu, tim gabungan yang terdiri dari Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Satreskrim Polres Muba, dan Polsek Sanga Desa melakukan penyelidikan intensif. 

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, penyidik menemukan indikasi kuat keterlibatan dua orang.

Ayah dan anak di Musi Banyuasin ditangkap usai membunuh seorang nelayan, motif dari pembunuhan ini keduanya kesal lantaran korban sering mencuri sawit.

TAGS   pembunuhan  kebun sawit  Polda Sumsel  Muba 
