Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Sumsel Tangkap Pengedar Sabu-Sabu yang Ngaku Sebagai Wartawan

Jumat, 06 Februari 2026 – 18:00 WIB
Polda Sumsel Tangkap Pengedar Sabu-Sabu yang Ngaku Sebagai Wartawan - JPNN.COM
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan saat gelar press release di Polda, Jumat (6/2/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pria berinisial TR.

Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Selasa (3/2) sekitar pukul 03.30 WIB.

Pelaku ditangkap lantaran diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu dengan modus menyamar sebagai wartawan.

Baca Juga:

Wadirreskrimsus Polda Sumsel AKBP God Parlasro Sinaga menerangkan bahwa penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan tersangka, pada Minggu (1/2).

"Setelah menerima laporan tersebut, anggota ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap tersangka di Kostan di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Belitang Madang Raya," terang Parlasro, Jumat (6/2).

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 4,46 gram.

Baca Juga:

"Petugas menyita 4,46 gram sabu-sabu dan dua butir table narkotika jenis ekstasi warna pink logo Granat dengan berat bruto 0,97 gram. Barang haram tersebut ditemukan dalam kamar tersangka," ungkap Parlasro.

Selan menangkap tersangka, polisi juga menyita timbangan digital dan telepon genggam sebagai bukti kuat adanya aktivitas perdagangan gelap narkotika di balik dalih profesi yang diakuinya.

Pria berinisial TR ditangkap setelah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan modus ngaku sebagai wartawan di wilayah tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Sumsel  sabu-sabu  Wartawan  pengedar sabu-sabu 
BERITA POLDA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp