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JPNN.com - Nasional - Hukum

Polda Sumut Ungkap Ribuan Kasus Narkoba, Sahroni: Kejar Bandarnya!

Rabu, 22 Juli 2026 – 10:36 WIB
Polda Sumut Ungkap Ribuan Kasus Narkoba, Sahroni: Kejar Bandarnya! - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi capaian Polda Sumatera Utara (Sumut) yang telah menangani 3.865 kasus tindak pidana narkoba dengan 4.628 tersangka selama periode Januari -Juni 2026.

Sebelumnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi pada Senin (20/7), menyebut pihak kepolisian menyita berbagai jenis narkotika, psikotropika, dan produk farmasi dengan total barang bukti mencapai sekitar 5,3 ton serta 93.990 mililiter dalam bentuk cair.

Sahroni menilai kinerja seperti ini sangat diperlukan mengingat Sumut menjadi salah satu wilayah yang paling banyak dilaporkan kasus narkoba.

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"Saya mengapresiasi kinerja luar biasa Polda Sumut. Dari berbagai laporan yang Komisi III terima, Sumut memang masih menjadi salah satu daerah yang rawan peredaran narkoba,," kata Sahroni, Rabu (22/7/2026).

Oleh karena itu, pengungkapan ribuan kasus dan penyitaan barang bukti dalam jumlah besar ini menurutnya patut diapresiasi.

"Ini juga menjadi concern Komisi III DPR agar pemberantasan narkoba terus diperkuat demi melindungi generasi muda dari bahaya narkotika," tuturnya.

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Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga meminta Polda Sumut mengusut setiap laporan yang masuk terkait narkoba, baik yang diviralkan melalui media sosial, maupun yang melalui laporan resmi.

"Saya minta Polda Sumut jangan lengah. Terus lakukan operasi secara masif, tampung seluas-luasnya laporan masyarakat, dan fokus mengejar bandar serta jaringan pengedarnya, bukan hanya pelaku di lapangan," kata Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi capaian Polda Sumatera Utara (Sumut) yang telah menangani 3.865 kasus tindak pidana narkoba.

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TAGS   narkoba  Polda Sumut  Sahroni  Ahmad Sahroni  Komisi Iii Dpr 
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