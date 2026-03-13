JPNN.com - Nasional

Polemik Ijazah Jokowi: Rismon Senyum Dianggap Gibran Saudaraan, Dapat Parsel Besar

Sabtu, 14 Maret 2026 – 02:49 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan menggelar pertemuan dengan peneliti Rismon Sianipar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Rismon Sianipar sudah bertemu di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026) terkait polemik ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Gibran ketika itu menyebut mereka seperti bersaudara setelah Rismon si penulis buku berjudul "Jokowi's White Paper" itu menyampaikan permohonan maaf.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan peneliti dan ahli digital forensik Rismon Sianipar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rismon yang didampingi oleh pengacara tiba di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 10.00 WIB.

Pertemuan Gibran dan Rismon digelar secara tertutup dari awak media.

Berselang 45 menit kemudian, Gibran dan Rismon Sianipar keluar dari ruangan Kantor Wakil Presiden, dan menyapa awak media.

Baca Juga:

Gibran yang memakai setelan jas biru dongker dan kemeja putih, berbincang singkat dan menjabat tangan Rismon.

"Makasih, makasih, makasih. Pokoknya kita ini saudaraan. Sudah, enggak ada apa-apa lagi," kata Gibran seraya memeluk Rismon.

Beginilah suasana setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Rismon Sianipar bertemu di Istana. Ada senyuman dan parsel besar.

BERITA RISMON LAINNYA:

