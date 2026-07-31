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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Polemik Proposal Saham Piala Dunia, Erick Thohir Ungkap Alasan PSSI Dukung FIFA

Jumat, 31 Juli 2026 – 19:25 WIB
Polemik Proposal Saham Piala Dunia, Erick Thohir Ungkap Alasan PSSI Dukung FIFA - JPNN.COM
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Gianni Infantino. Foto: X/@erickthohir

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, mengungkap alasan di balik dukungan Indonesia kepada FIFA terkait polemik proposal FIFA Forward Enterprise (FFE).

Proposal tersebut memuat rencana privatisasi melalui penjualan sebagian saham turnamen Piala Dunia kepada pihak swasta.

"Sepak bola Indonesia bisa meraih banyak prestasi seperti sekarang karena masyarakat, pemerintah, dan FIFA hadir bersama-sama. PSSI harus berterima kasih, terutama kepada FIFA," kata Erick Tohir kepada awak media di Jakarta, Jumat.

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Dia mengingatkan kembali dukungan FIFA terhadap Indonesia dalam kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Indonesia berpotensi menghadapi sanksi berat apabila tidak terjalin kesepahaman dengan FIFA. Menurutnya, dukungan pemerintah, masyarakat, dan komunikasi dengan FIFA menjadi faktor penting sehingga sepak bola Indonesia dapat terus berjalan.

"Kalau tidak ada kesepakatan saat itu, hari itu kita mungkin tidak memiliki tim nasional maupun kompetisi sepak bola seperti sekarang," ujarnya.

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Erick juga menjelaskan keseriusan FIFA dalam membantu pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satunya, pembukaan kantor FIFA di Indonesia dan investasi untuk berbagai program pengembangan sepak bola setiap tahun.

FIFA, kata dia, menggelar sebanyak 13-15 kegiatan setiap tahun di Indonesia sekira 1-2 juta dolar AS yang langsung mereka salurkan langsung untuk kegiatan tersebut.

Ketum PSSI Erick Thohir, mengungkap alasan di balik dukungan Indonesia kepada FIFA terkait polemik proposal FIFA Forward Enterprise (FFE).

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TAGS   Erick Thohir  PSSI  FIFA  Polemik Proposal Saham Piala Dunia 
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