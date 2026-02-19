Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polemik Revisi UU KPK: Sudding PAN Sebut Jokowi Pembohong

Kamis, 19 Februari 2026 – 20:14 WIB
Polemik Revisi UU KPK: Sudding PAN Sebut Jokowi Pembohong - JPNN.COM
Sarifuddin Sudding. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyebut aktor intelektual revisi Undang-Undang KPK pada 2019 datang dari Istana, bukan legislatif seperti diisukan belakangan.

Sudding berkata demikian demi menanggapi pernyataan Jokowi yang menuding DPR sebagai inisiator revisi UU KPK pada 2019.

"Kalau mau jujur, revisi Undang-Undang KPK itu gagasan dan ide-ide awalnya, ya, sehingga diminta DPR sebagai pihak penginisiasi, itu datangnya dari pihak Istana di saat itu," kata dia saat dihubungi, Kamis (19/2).

Baca Juga:

Sudding bahkan menyebut Jokowi sebenarnya menjadi aktor intelektual revisi UU KPK, dengan meminta DPR sebagai inisiator perubahan aturan.

"Cuma diminta kepada DPR sebagai pihak penginisiasi supaya dia menjaga citranya, untuk lepas tangan," lanjut legislator fraksi PAN itu.

Sudding berharap Jokowi tidak terus-terusan memainkan politik pencitraan melalui tuduhan bukan inisiator revisi UU KPK. 

Baca Juga:

"Saya kira sudah cukuplah buat Pak Jokowi, bicaralah yang jujur," kata dia.

Sudding kemudian menerima pertanyaan soal langkah Jokowi yang menuding DPR sebagai inisiator revisi UU KPK sebagai langkah cuci tangan. 

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyebut aktor intelektual revisi UU KPK pada 2019 datang dari Istana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Revisi UU KPK  Sarifuddin Sudding  Jokowi  Komisi Iii Dpr  PAN 
BERITA REVISI UU KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp