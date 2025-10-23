Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Polemik Sumber Air AMDK, Simak Penjelasan Pakar Hidrogeologi

Kamis, 23 Oktober 2025 – 07:16 WIB
Polemik Sumber Air AMDK, Simak Penjelasan Pakar Hidrogeologi - JPNN.COM
Pakar hidrogeologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Lambok M. Hutasoit, menjelaskan yang dimaksud air pegunungan yang digunakan industri AMDK. Foto: dok Aqua

jpnn.com, JAKARTA - Air pegunungan kerap dijadikan klaim utama industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Banyak yang menafsirkan air pegunungan itu langsung diambil dari sumber mata air permukaan yang ada di pegunungan seperti yang juga ditafsirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM saat kunjungannya ke pabrik Aqua di Subang awal pekan ini.

Pakar hidrogeologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Lambok M. Hutasoit, menjelaskan yang dimaksud air pegunungan yang digunakan industri AMDK itu bukanlah langsung dari mata air yang muncul di permukaan daerah pegunungan. 

Baca Juga:

Menurutnya, sumber air pegunungan itu berada dalam sistem akuifer yang dihasilkan dari proses alami di pegunungan, yaitu hujan yang meresap ke dalam tanah, lalu mengalir ke sumber air dan diambil dari akuifer bawah tanah di pegunungan.

Lambok menyebut ada alasan ilmiah mengapa industri besar memilih sumber air dari pegunungan dibanding air tanah biasa. 

Sebab, tidak semua air tanah aman untuk dikonsumsi meski air tanah sering mengandung mineral. 

Baca Juga:

“Salah satunya ada Kromium VI yang sangat beracun. Jadi, tidak sembarangan menggunakan air tanah untuk air minum. Harus dianalisis kimianya terlebih dahulu,” ujarnya.

Lambok menyebut selain kandungan kimia, kualitas air juga sangat bergantung pada lapisan batuan. 

Pakar hidrogeologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Lambok M. Hutasoit, menjelaskan yang dimaksud air pegunungan yang digunakan industri AMDK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AMDK  industri  Industri AMDK  KDM  Hidrogeologi  air tanah 
BERITA AMDK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp