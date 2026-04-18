Polemik Tunggakan Gaji Pemain PSBS Biak, Erick Thohir Singgung Mekanisme Liga

jpnn.com - Isu keterlambatan pembayaran gaji yang menyeret PSBS Biak mulai menyita perhatian publik.

Menanggapi hal itu, Menpora RI yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan terkait mekanisme yang berlaku di sepak bola nasional.

Menurut Erick, persoalan seperti ini sebenarnya sudah memiliki jalur penyelesaian yang jelas dalam sistem kompetisi di Indonesia.

Baca Juga: Rayhan Hannan Tegaskan Satu Hal Menjelang Duel PSBS vs Persija

Erick menekankan bahwa baik federasi maupun operator liga telah menyiapkan perangkat untuk menangani sengketa antara pemain dan klub.

"Kalau menyangkut isu di sepak bola, sebenarnya liga sudah punya mekanisme sendiri. PSSI juga memiliki dasar hukum melalui NDRC," ucap Erick.

Mantan presiden Inter Milan itu menambahkan pengawasan terhadap kondisi klub tidak hanya dilakukan saat kompetisi berjalan, tetapi juga sejak tahap awal melalui proses lisensi.

Dalam sistem tersebut, setiap klub diwajibkan memenuhi berbagai kriteria, termasuk aspek keuangan, sebelum diizinkan berkompetisi.

Selain itu, Erick menyinggung adanya perubahan signifikan dalam distribusi pendapatan kepada klub. Dia menyebut angka bantuan yang kini diterima klub jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.