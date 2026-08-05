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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polemik Ucapan Deddy Sitorus Memanas, PDIP Layangkan Somasi ke Pengurus KWP

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:33 WIB
Polemik Ucapan Deddy Sitorus Memanas, PDIP Layangkan Somasi ke Pengurus KWP - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Polemik ucapan Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus saat rapat kerja bersama pemerintah terus bergulir.

Setelah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), kini giliran pengurus KWP yang mendapat somasi dari PDI Perjuangan.

Somasi itu dilayangkan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDIP kepada Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP Erwin Syahputra Siregar.

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Dalam surat bernomor 037/EX/VIII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026, tim hukum PDIP menilai Erwin telah menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta saat menyampaikan pernyataan kepada publik.

Menurut BBHAR PDIP, Deddy tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyebut wartawan sebagai "gerombolan sirkus".

"Kalimat yang pada intinya menyatakan bahwa wartawan seperti gerombolan sirkus adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang disebarkan secara sengaja melalui konferensi pers oleh Saudara tanpa memastikan terlebih dahulu kebenarannya," demikian isi surat somasi yang diterima, Rabu (5/8).

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Melalui somasi tersebut, PDIP memberikan waktu 3x24 jam kepada Erwin untuk memberikan jawaban sekaligus memenuhi sejumlah tuntutan.

Di antaranya menjelaskan dasar kewenangan berbicara atas nama KWP, mencabut pernyataan yang mengaitkan Deddy dengan ucapan "gerombolan sirkus", menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menghapus seluruh unggahan yang memuat tuduhan tersebut, hingga mencabut laporan terhadap Deddy di MKD.

Polemik ucapan Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus saat rapat kerja bersama pemerintah terus bergulir.

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TAGS   Deddy Sitorus  PDIP  Wartawan  Gerombolan Sirkus 
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