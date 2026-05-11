Polisi Amankan Pria Diduga Hendak Menuri Kotak Amal di Masjid Bukit Lama Palembang

jpnn.com - Seorang pria berinisial H (35) ditangkap jajaran Polsek Ilir Barat I Palembang setelah mencoba mencuri kotak amal masjid di kawasan Bukit Lama Palembang, Senin (11/5/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

Warga Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang bekerja sebagai sopir ini diamankan petugas di lokasi kejadian di Jalan Politeknik, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Fauzi Saleh mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap terduga pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari warga.

Menindak lanjuti laporan tersebut, petugas langsung menuju lokasi dan mengamankan terduga pelaku.

"Langkah cepat ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi aksi main hakim sendiri oleh warga yang mulai berkumpul di sekitar lokasi kejadian," ungkap Fauzi.

Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Mapolsek Ilir Barat I Palembang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

"Kami masih mendalami motif, modus operandi, serta memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung," ujar Fauzi.

Fauzi menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat, terlebih yang menyasar fasilitas ibadah dan ruang publik.