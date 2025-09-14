Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polisi Amankan Sopir Bus Rombongan Nakes yang Mengalami Kecelakaan di Jalur Bromo

Minggu, 14 September 2025 – 22:47 WIB
Polisi Amankan Sopir Bus Rombongan Nakes yang Mengalami Kecelakaan di Jalur Bromo - JPNN.COM
Sopir bus Bus Hino PO IND’S 88 bernomor polisi P 7221 UG yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) diamankan polisi. Foto: Dirlantas Polda Jatim

jpnn.com, PROBOLINGGO - Sopir bus Bus Hino PO IND’S 88 bernomor polisi P 7221 UG yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) diamankan polisi.

Bus yang membawa rombongan nakes Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) itu dikemudikan oleh Albahri (57 tahun) warga Probolinggo.

Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira mengungkapkan sopir bus dalam keadaan selamat dan tengah diperiksa di Kantor Satlantas Probolinggo.

Baca Juga:

“Sopir itu luka di tangan namun kondisi masih sehat, hanya luka di tangan, saat ini sedang kami amankan di kantor satlantas,” kata Safiq.

Selain itu, pihaknya juga telah memanggil pengelola untuk sekaligus dimintai keterangan terkait kondisi kelaikan jalan bus tersebut.

"Saat ini mulai dari pengelola busnya sudah kami panggil untuk datang kantor satlantas namun masih perjalanan, nanti kami info. Nanti pasti akan kami mintai keterangan juga terkait kelayakan jalan terkait bus ini,” ucap dia.

Baca Juga:

Sementara itu, berdasarkan data kepolisian, penumpang bus itu berjumlah 52 orang. 8 orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 44 sisanya mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Probolinggo. (mcr23/jpnn)

Polisi amankan sopir bus yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Probolinggo saat membawa rombongan nakes

Redaktur : Natalia
Reporter : Ardini Pramitha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan bus  kecelakaan bus nakes  Sopir bus  Kecelakaan Lalu Lintas  Bromo 
BERITA KECELAKAAN BUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp