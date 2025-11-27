Polisi Amankan Terduga Pelaku Pembakaran 30 Kios Pasar Karmia Jaya Bengkulu

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Resor Kota Bengkulu mengamankan FS (29), seorang terduga pelaku pembakaran kios di Pasar Karmia Jaya, Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu.

“Jadi, memang benar kami mengamankan yang patut diduga melakukan upaya pembakaran kios tersebut yang berinisial FS. Saat ini kami sedang dalam pemeriksaan saksi-saksi," kata Kasubnit 2 Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu Ipda Revi Harisona di Bengkulu, Rabu (26/11).

Untuk motif, Revi menjelaskan bahwa FS memiliki dendam terhadap orang yang masih bagian keluarga dari pelaku yang memiliki usaha di kios pada pasar pada Kelurahan Sumber Jaya tersebut.

"Sehingga dia melakukan pembakaran terhadap kios yang digunakan untuk usaha orang tersebut," ungkapnya.

Tindakan yang dilakukan pelaku ternyata mengakibatkan puluhan kios lainnya juga ikut hangus terbakar pada Selasa 25 November 2025.

Sebelum kebakaran puluhan kios terjadi, FS (29) juga sempat merekam aksinya saat membakar kios dagangan milik keluarganya di pasar tersebut.

Pelaku mengunggah video pada akun media sosial pribadi miliknya terkait dugaan upaya pembakaran kios.

Seusai tindakannya, pelaku juga melontarkan kata-kata kasar sebelum meninggalkan lokasi yang mulai terbakar.