Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polisi Antar Pulang Tiga Anak Cikarang yang Tersasar ke Pelabuhan

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:19 WIB
Polisi Antar Pulang Tiga Anak Cikarang yang Tersasar ke Pelabuhan - JPNN.COM
Sebanyak tiga anak perempuan asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, berhasil diantar pulang oleh petugas kepolisian setelah tersesat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak tiga anak perempuan asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, berhasil diantar pulang oleh petugas kepolisian setelah tersesat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian ini bermula ketika ketiganya menumpang truk trailer dari Cibitung menuju Cikarang pada Kamis malam (24/10), tetapi truk tersebut justru menuju pelabuhan.

Menyadari tersesat dan hari sudah larut malam, ketiga anak itu memutuskan meminta bantuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Pelabuhan Tanjung Priok sekitar pukul 21.00 WIB.

Pamapta Ipda Sahat, yang menerima laporan segera berkoordinasi dengan Piket Unit PPA Satreskrim untuk menangani kasus ini.

Baca Juga:

"SPKT Polres Priok, terima pengaduan anak-anak tersasar, Pamapta langsung respon cepat membantu," jelas juru bicara polres.

Tim kepolisian kemudian mengantar ketiga anak tersebut kembali ke rumah orang tua mereka di Jalan H. Basar, Cikarang Kota.

Proses pengantaran dimulai pukul 22.10 WIB dan berhasil tiba di tujuan pada pukul 23.58 WIB setelah menempuh perjalanan cukup panjang.

Baca Juga:

Salah satu orang tua, Ibu Ana, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan polisi.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Polisi yang telah menolong dan mengantar anak kami pulang dengan selamat. Semoga kebaikan ini menjadi berkah bagi semuanya," ujarnya.

Polisi antar pulang tiga anak Cikarang yang tersesat di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka tiba di rumah dengan selamat dini hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  polres pelabuhan tanjung priok  anak  tersesat 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp