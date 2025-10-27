Polisi Antar Pulang Tiga Anak Cikarang yang Tersasar ke Pelabuhan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak tiga anak perempuan asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, berhasil diantar pulang oleh petugas kepolisian setelah tersesat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian ini bermula ketika ketiganya menumpang truk trailer dari Cibitung menuju Cikarang pada Kamis malam (24/10), tetapi truk tersebut justru menuju pelabuhan.

Menyadari tersesat dan hari sudah larut malam, ketiga anak itu memutuskan meminta bantuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Pelabuhan Tanjung Priok sekitar pukul 21.00 WIB.

Pamapta Ipda Sahat, yang menerima laporan segera berkoordinasi dengan Piket Unit PPA Satreskrim untuk menangani kasus ini.

"SPKT Polres Priok, terima pengaduan anak-anak tersasar, Pamapta langsung respon cepat membantu," jelas juru bicara polres.

Tim kepolisian kemudian mengantar ketiga anak tersebut kembali ke rumah orang tua mereka di Jalan H. Basar, Cikarang Kota.

Proses pengantaran dimulai pukul 22.10 WIB dan berhasil tiba di tujuan pada pukul 23.58 WIB setelah menempuh perjalanan cukup panjang.

Salah satu orang tua, Ibu Ana, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan polisi.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Polisi yang telah menolong dan mengantar anak kami pulang dengan selamat. Semoga kebaikan ini menjadi berkah bagi semuanya," ujarnya.