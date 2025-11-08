Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Polisi Bakal Dalami Dugaan Pelaku Korban Bullying di SMAN 72

Sabtu, 08 November 2025 – 17:37 WIB
Polisi Bakal Dalami Dugaan Pelaku Korban Bullying di SMAN 72 - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. FOTO: Dokumen untuk JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian akan mendalami dugaan kabar bullying di balik peristiwa ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap motif dari ledakan tersebut.

"Itu (dugaan bullying) yang salah satu kami kumpulkan juga terkait dengan bagian dari kita untuk mengungkap motif," kata Listyo setelah menjenguk para korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (8/11).

Baca Juga:

"Artinya, informasi-informasi yang terkait, yang bisa mendukung proses kami untuk mendapatkan gambaran motif tentunya kami kumpulkan," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya akan merilis secara resmi kasus tersebut usai hasil penyelidikan lengkap.

Listyo mengatakan saat ini polisi masih dalam tahap mengumpulkan informasi.

Baca Juga:

"Mudah-mudahan kami bisa segera rilis dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.

Dia juga meyebutkan pihaknya akan memeriksa media sosial dan pihak keluarga terkait peristiwa ledakan tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan polisi akan mendalami dugaan kabar bullying di balik peristiwa ledakan SMAN 72.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMAN 72  SMAN 72 Kelapa Gading  ledakan di SMAN 72  Polisi  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  Bullying 
BERITA SMAN 72 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp