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JPNN.com - Kriminal

Polisi Bantah Narasi Taufik Hidayat Menyerahkan Diri

Kamis, 25 Juni 2026 – 17:28 WIB
Polisi Bantah Narasi Taufik Hidayat Menyerahkan Diri - JPNN.COM
Wajah tersangka Taufik Hidayat atau TH yang dirilis Polda Jabar. Foto: doc. Humas Polda Jabar)

jpnn.com - Polisi membantah narasi yang berkembang di masyarakat bahwa Taufik Hidayat selaku tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, menyerahkan diri.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menyatakan tersangka Taufik ditangkap tim gabungan Polda Jabar di wilayah Bandung Raya pada Selasa (23/6) malam, setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas.

Polisi Bantah Narasi Taufik Hidayat Menyerahkan DiriTampang Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis, saat tiba di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/6/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

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"Bukan menyerahkan diri. Ditangkap di sekitar Bandung Raya," kata Kombes Hendra di Bandung, Kamis (25/6/2026).

Dia menyebut tersangka sempat bersembunyi di sejumlah lokasi sebelum akhirnya ditangkap aparat kepolisian di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Hendra juga mengungkapkan penyidik akan memeriksa seorang saksi bernama Dadang Ahyar yang diduga mengetahui pergerakan tersangka selama masa pelarian.

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"Itu salah satu saksi dan akan kita lakukan pemeriksaan. Secara visual sudah dilakukan pemeriksaan, tapi akan ada tindak lanjut lagi," ujarnya.

Saat ini penyidik masih mendalami keterangan saksi dan melengkapi alat bukti untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban.

Polisi membantah narasi bahwa Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan berinisial YTR di Bandung, menyerahkan diri.

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TAGS   Taufik Hidayat  Bandung  penganiayaan  Polda Jabar  Polisi  Kombes Hendra Rochmawan 
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