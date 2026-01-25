Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Bebaskan Pengusaha-Selebgram Cantik yang Diciduk Saat Pesta Narkoba

Minggu, 25 Januari 2026 – 11:33 WIB
Polisi Bebaskan Pengusaha-Selebgram Cantik yang Diciduk Saat Pesta Narkoba - JPNN.COM
Penggerebekan oleh Satresnarkoba Polresta Pekanbaru, di penginapan Baliview Pekanbaru beberapa waktu lalu. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Info terbaru kasus penggerebekan pesta narkoba di penginapan Baliview, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Sejumlah orang yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang selebgram dan pengusaha ternama di Pekanbaru akhirnya dibebaskan setelah menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasatresnarkoba Polresta Pekanbaru Kompol M Yacub menjelaskan pembebasan tersebut dilakukan setelah penyidik merampungkan seluruh rangkaian pemeriksaan.

Baca Juga:

Serta mengajukan para tersangka untuk menjalani asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Sejak awal, penanganan perkara ini kami lakukan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para yang diamankan merupakan penyalahguna narkotika. Untuk tindak lanjutnya, penyidik mengajukan asesmen ke BNN,” ujar Kompol Yacub, Minggu (25/1).

Dia menegaskan kewenangan penilaian dan rekomendasi terkait rehabilitasi sepenuhnya berada di ranah BNN melalui Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari unsur BNN, kejaksaan, kepolisian, psikolog, serta tenaga kesehatan.

Baca Juga:

“Setelah proses asesmen dilakukan dan rekomendasi dikeluarkan, maka penanganan selanjutnya menjadi kewenangan BNN. Itu yang menjadi dasar pembebasan mereka,” jelasnya.

Dalam penggerebekan yang dilakukan Kamis (15/1/2026) sekitar pukul 03.00 WIB tersebut, polisi mengamankan tujuh orang dari sebuah unit apartemen.

Polresta Pekanbaru bebaskan pengusaha dan selebgram cantik yang diciduk saat pesta narkoba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Selebgram  selebgram cantik  narkoba  Polresta Pekanbaru 
BERITA SELEBGRAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp