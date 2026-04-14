Polisi Bekuk Komplotan Pembegal Anggota Damkar di Jakarta Pusat, 5 Pelaku Diamankan

Selasa, 14 April 2026 – 19:39 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) berinisial BMH (29).

Lima orang terduga pelaku kini telah diamankan pihak berwajib.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan di sebuah penginapan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Senin (13/4) malam.

"Lima orang terduga pelaku berhasil diamankan dalam operasi gabungan," ujar Budi Hermanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/4).

Budi menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan intensif dan analisa rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian, tim gabungan mengidentifikasi keberadaan para pelaku.

"Kelimanya diamankan di sebuah hotel di wilayah Pluit untuk kemudian dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Adapun lima terduga pelaku yang diamankan adalah F (30), RS (19), TA (20), R (21), dan RA (24). Berdasarkan pendalaman sementara, para pelaku memiliki peran yang bervariasi dalam melancarkan aksinya, mulai dari menabrak dan memukul korban, mengambil barang milik korban, hingga memantau situasi di sekitar lokasi kejadian.

Hingga kini, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap empat pelaku lainnya yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

