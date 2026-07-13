Polisi Bekuk Pelaku Teror Bom SD di Jaksel, Ternyata Warga Sekitar

jpnn.com, JAKARTA - Polisi berhasil menangkap pria berinisial MY (34) sebagai pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto mengatakan terduga pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan.

"Saat ini, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif tujuan dari yang bersangkutan," kata Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/7).

Budi membeberkan terduga pelaku adalah warga sekitar lokasi di SDN tersebut.

Karena itu, polisi masih melakukan pemeriksaan guna mengetahui motif pelaku melakukan teror bom.

"Untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan," bebernya.

Terpisah, Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengaku setelah dilakukan penyisiran pada sekolah tersebut, dan dinyatakan tidak ada bom.

"Dilakukan oleh tim Gegana dan Densus 88 tidak ada benda mencurigakan atau yang namanya bom itu," kata Nurma.