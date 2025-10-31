Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Polisi Benarkan Tangkap Onadio Leonardo Terkait Narkoba

Jumat, 31 Oktober 2025 – 13:27 WIB
Aktor Onadio Leonardo. Foto source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Leonardo Arya atau Onadio Leonardo saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh polisi.

Pasalnya, Onadio ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya saat dikonfirmasi, Jumat (31/10).

"Benar (ditangkap, red)," kata Kombes Pol Ahmad David.

Akan tetapi, dia belum dapat menjelaskan secara terperinci terkait kronologi penangkapan dan juga barang bukti yang diamankan.

Kombes Pol Ahmad hanya menjelaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara insentif terhadap eks vokalis band Killing Me Inside tersebut.

"Nanti akan diinfokan setelah pemeriksaan, ya," ujar Ahmad.

Leonardo Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Onadio Leonardo atau kerap dipanggil Onad merupakan vokalis band lokal Killing Me Inside.

Aktor Leonardo Arya atau Onadio Leonardo ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

TAGS   Onadio Leonardo  Ditangkap  Polisi  narkoba 
