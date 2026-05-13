Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Berantas Mafia BBM dan Elpiji Bersubsidi di Jabar, Negara Rugi Rp19 Miliar

Rabu, 13 Mei 2026 – 14:14 WIB
Polisi Berantas Mafia BBM dan Elpiji Bersubsidi di Jabar, Negara Rugi Rp19 Miliar - JPNN.COM
Dirreskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (13/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar bersama jajaran Polres, mengungkap 17 kasus terkait tindak pidana di sektor migas selama rentang Januari hingga Mei 2026.

Total ada 31 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Bahwa komitmen Polda Jawa Barat untuk melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana migas," kata Dirreskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Bandung, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Wirdhanto membagi kasus ke dalam dua kategori yakni penyalahgunaan BBM bersubsidi dan elpiji bersubsidi.

Dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, pelaku melakukan aksinya dengan cara memodifikasi mobil atau menggunakan pelat nomor palsu agar dapat membeli BBM bersubsidi jenis Solar.

"Modus pembelian bahan bakar BBM bersubsidi di SPBU menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi atau istilahnya helikopter," ungkap dia.

Baca Juga:

BBM bersubsidi jenis Solar yang sudah dibeli kemudian dijual oleh para pelaku ke sejumlah industri.

Menurut Wirdhanto, pelaku membeli BBM bersubsidi jenis Solar itu dengan harga hanya Rp 6.800 hingga Rp 7.800, lalu menjualnya dengan harga Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu.

Polda Jabar mengungkap 17 kasus mafia BBM dan elpiji bersubsidi dengan 31 tersangka. Kerugian negara akibat aksi pelaku memcapai Rp19 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mafia bbm  BBM subsidi  Polda Jabar  mafia bbm dan elpiji 
BERITA MAFIA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp