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JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Bongkar 3 Kasus Korupsi, Legislator Harap Bukan Bermotif Balas Dendam

Kamis, 09 Juli 2026 – 22:56 WIB
Polisi Bongkar 3 Kasus Korupsi, Legislator Harap Bukan Bermotif Balas Dendam - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengingatkan tujuan penegakkan hukum menyikapi pengusutan tiga kasus korupsi di PT PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel yang tengah dilakukan Polri. 

Menurut dia, penegakan hukum dalam perkara itu sebaiknya murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi, bukan bermotif politik atau balas dendam.

"Harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny, Kamis (9/7). 

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Diketahui, penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 tampat dalam kasus korupsi PT PLN, Asabri, dan Krakatau Steel hingga TPPU.

Dua di antara tempat yang digeledah ialah Kafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (8/7) malam.

Dalam penggeledahan itu, polisi menyita total uang senilai Rp67,2 miliar dalam bentuk USD dan SGD.

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Tempat lain yang digeledah ialah sebuah rumah mewah di Sentul, Jawa Barat. Polisi menyita 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar dari lokasi tersebut.

Benny berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus-kasus tersebut setara tuntas dan menemukan semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman berharap penegakan hukum pengusutan korupsi bukan bermotif politik atau balas dendam.

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TAGS   Benny K Harman  Kasus Korupsi  Kortastipidkor  Komisi Iii Dpr 
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