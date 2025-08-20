Polisi Bongkar Praktik Beras Oplosan dengan Kemasan Bulog di HST, Masyarakat Diminta Waspada

jpnn.com, BANJARBARU - Polisi berhasil mengungkap praktik beras oplosan berkemas produk Bulog di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Di lokasi petugas mengamankan 200 karung beras dengan berat total 1.000 kilogram yang sudah siap dipasarkan," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi di Banjarbaru, Rabu.

Adam menjelaskan diduga kuat di tempat penggilingan beras milik almarhum HS yang saat ini dikelola anaknya MRJ memproduksi beras oplosan yang kemudian dikemas ulang dalam karung beras Bulog jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Yang menjadi persoalan adalah beras yang dikemas dalam karung Bulog SPHP ini ternyata bukan beras dengan kualitas yang sesuai, melainkan beras oplosan," jelasnya.

Berdasarkan keterangan pelaku HA alias Tani, beras oplosan tersebut akan dikirim ke Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan pesanan pihak tertentu.

Adapun modus yang dilakukan pelaku yakni dengan membeli kemasan plastik bekas berlogo resmi beras Bulog SPHP dari pedagang beras maupun pasar yang kemudian diisi ulang dengan beras lokal milik pelaku yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar Bulog.

Beras itu pun dipasarkan ke luar daerah dengan harga jual berkisar Rp 12.500 hingga Rp 12.800 per Kg sehingga pelaku memperoleh keuntungan.

Atas perbuatannya, pelaku HA alias Tani beserta barang bukti berupa 200 karung beras Bulog SPHP ukuran 5 Kg dengan total 1.000 Kg diamankan ke Mapolres HST untuk pemeriksaan lebih lanjut.