Polisi Bripda Muhammad Fadel Menghilang Misterius

jpnn.com - Polres Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah hingga kini masih mencari keberadaan personel Satintelkam Bripda Muhammad Fadel yang menghilang misterius sejak Rabu (20/8).

"Upaya pencarian Bripda Muhammad Fadel yang dilaporkan menghilang hingga saat ini masih kami lakukan dengan maksimal," kata Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain usai dilantik menjadi Ketua Pengurus PBVSI Kotim di Palangka Raya, Kamis (28/8/2025).

Kapolres menekankan institusinya tetap menerapkan aturan ketentuan yang berlaku, personel yang tidak masuk dinas dalam waktu tertentu tanpa keterangan dapat dikategorikan sebagai desersi.

"Pencarian masih terus dilakukan. Kami berempati dengan situasi ini dan berupaya semaksimal mungkin agar Bripda Fadel segera ditemukan,” ucapnya.

Dia menyebut apabila nantinya Fadel telah ditemukan, proses penindakan disiplin ditangani langsung oleh Sipropam Polres Kotim sesuai aturan yang berlaku.

Terkait permasalahan apa yang menimpa Fadel hingga memutuskan untuk menghilangkan diri, AKBP Resky mengatakan hal tersebut ditindaklanjuti setelah pihaknya berhasil menemukan keberadaan Fadel.

"Nanti kami selidiki setelah yang bersangkutan telah kami temukan, ya. Saat ini kami beserta jajaran masih fokus melakukan pencarian terhadap keberadaan yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya, keluarga Bripda Fadel mengungkapkan bahwa terakhir kali anggota Polri itu terlihat berangkat kerja pada Rabu (20/8) pagi.