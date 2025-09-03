Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Buru Aktor Intelektual Penjarahan Rumah Uya Kuya

Rabu, 03 September 2025 – 11:22 WIB
Uya Kuya. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Polisi memburu aktor intelektual atau dalang penjarahan rumah anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya.

Aksi penjarahan itu terjadi di rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

"Itu yang kami dalami, data sudah ada di kami untuk kami pelajari dalam rangka mencari aktor intelektualnya (dalang)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut dia, Satreskrim Polres Metro Jaktim telah melakukan pencarian terhadap aktor intelektual penjarahan tersebut. Namun, pihaknya belum dapat menyimpulkan asal para pelaku tersebut.

"Kami belum menyimpulkan pelaku ini berasal dari mananya, karena semua masih dipelajari," ungkap Dicky.

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya segera menindak tegas pelaku dan aktor intelektual tindak kejahatan tersebut.

"Pastinya ada (tindakan tegas) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," tegas Dicky.

Seperti diketahui, pihak kepolisian sudah menangkap belasan orang terduga penjarah rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

