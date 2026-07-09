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JPNN.com - Kriminal

Polisi Buru Anggota Sindikat Narkoba Melibatkan Pilot Asal Malaysia

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 02:53 WIB
Polisi Buru Anggota Sindikat Narkoba Melibatkan Pilot Asal Malaysia - JPNN.COM
Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta) menggelar konferensi pers tentang pengungkapan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis ekstasi yang dibawa Kopilot Asal Malaysia. Foto: Bea Cukai Soekarno-Hatta

jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri sedang mengidentifikasi jaringan sindikat narkotika internasional yang melibatkan oknum pilot maskapai Malaysia berinisial MS, sebagai kurir penyelundupan.

Kasubdit 2 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Awaludin Amin menyebut tim penyidik Polri kini terus memburu sisa anggota jaringan yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika jenis ekstasi sebanyak 25 kilogram melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang Banten pada 29 Juli 2026.

"Saat ini masih di wilayah Jakarta. Untuk itu, kami hanya mohon doa dari teman-teman semua biar kami bersama Bea Cukai, dan pemangku kepentingan lainnya bisa segera mengungkap kembali," kata Awaludin, Jumat (31/7/2026).

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Sebagai upaya komitmen dalam menindak para pelaku kejahatan narkotika ini, Polri menyatakan akan secara intensif melakukan pengejaran hingga jalur pelarian sindikat, baik melalui jalur udara maupun jalur laut.

"Komitmen kami akan terus mengejar para pelaku. Mau lewat udara hingga laut, itu saja," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa terkait kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot, pelaku terbukti positif mengonsumsi beberapa jenis zat terlarang tersebut.

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Berdasarkan pemeriksaan mendalam bahwa pilot itu diketahui sudah tiga kali melakukan menyelundupkan narkotika, pertama, membawa sabu-sabu ke Sabah, Malaysia.

Kedua, pelaku membawa sabu-sabu dengan berat sebanyak 7 kilogram untuk tujuan Jakarta.

Bareskrim Polri memburu jaringan sindikat narkotika internasional yang melibatkan oknum pilot maskapai Malaysia berinisial MS sebagai kurir narkoba.

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TAGS   pilot  Ekstasi  Sindikat Narkoba  maskapai Malaysia  Bareskrim Polri  Bea Cukai  narkoba 
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